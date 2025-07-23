الخارجية الإيرانية: الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يزور مواقعنا النووية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يزور المواقع النووية الإيرانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، موافقة إيران على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة لمناقشة العلاقات بين الوكالة وطهران.

قالت إيران إنها ستجري محادثات مع روسيا والصين الثلاثاء في محاولة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي وكذلك طلب مساعدة الصين وروسيا لتأجيل عقوبات الأمم المتحدة قبل المحادثات النووية مع الأوروبيين، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.