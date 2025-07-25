برشلونة يواجه فيسيل كوبي الياباني وديا.. رسميا

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، استئناف مباراته الودية قبل انطلاق الموسم ضد فيسيل كوبي الياباني، بعد أن توصل النادي الإسباني والشركة المنظمة للمباراة إلى حل للمشاكل التعاقدية التي تسببت في إيقافها سابقًا.

وأضاف برشلونة في بيان أن أبطال إسبانيا كانوا في طريقهم إلى اليابان لخوض مباراة الأحد، التي ستفتتح جولتهم الآسيوية، والتي تتضمن مباراتين ضد فريقي إف سي سيول ودايجو إف سي الكوريين الجنوبيين يومي 31 يوليو و4 أغسطس.

ويأتي هذا بعدما كانت هناك نية من قبل إدارة برشلونة بالاعتذار عن السفر إلى اليابان وذلك بسبب وجود خروقات تعاقدية جسيمة بحسب بيان النادي "الكتالوني".

وأوضح النادي أن هذه الخروقات حالت دون الالتزام بالاتفاق المبرم مما أضطر النادي إلى تأخير الرحلة قبل أن يتم حلحلة الأمر.