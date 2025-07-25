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إيهود باراك يدعو إلى عصيان مدني وإضراب عام حتى استقالة حكومة نتنياهو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيهود باراك يدعو إلى عصيان مدني وإضراب عام حتى استقالة حكومة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك
عبد الخالق صلاح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إنّ إسرائيل تنهار وعالقة في حرب استنزاف بغزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأكد إيهود باراك، أنّ حكومة نتنياهو غير مسئولة وتتحمل تداعيات الوضع الراهن في إسرائيل.

ودعا باراك، إلى عصيان مدني وإضراب عام حتى تغيير الحكومة واستقالة نتنياهو.

مصر وقطر تؤكدان تواصل جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة
 

أكدت مصر ودولة قطر مواصلة جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأشارت الدولتان إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة.

ودعتا  إلى عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي وهذه التسريبات لا تعكس الواقع وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات.

وطالبت الدولتان وسائل الإعلام الدولية إلى التحلي بالمسئولية وأخلاقيات مهنة الصحافة، وتسليط الضوء على ما يجري في القطاع من معاناة غير مسبوقة، لا أن تلعب دوراً في تقويض الجهود التي تسعى لإنهاء الحرب على القطاع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك إسرائيل حرب استنزاف القاهرة الإخبارية نتنياهو

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