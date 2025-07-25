عزة لبيب: أقبل بالعروض دون أي مشكلة أو طلب زيادة الأجر

استضافت الاعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة عزة لبيب.



وخلال اللقاء كشفت الفنانة عزة لبيب، تفاصيل جديدة عن بدايتها في المجال الفني ودخولها عالم التمثيل من اوسع ابوابه.

وقالت عزة لبيب، إن :"مش شاطرة في التفاوض وكل التعاقدات بمشيها بدون تعقيد، أقبل بالعروض دون اي مشكلة او طلب زيادة الأجر".

وتابعت عزة لبيب، أن تقرييا دي حاجة كل المنتجين يعرفوها غني ومتفقين مع بعض عليا فيها.

وتابعت الفنانة عزة لبيب، ان :"اقدم أدوار مجاملات في الأعمال الفنية وباتفاق شفوي وبعد ذلك لا أجد اسمي مكتوب في تتر العمل الفني ، ولابد من كتابة كل شيء حتى تحفظ الحقوق".