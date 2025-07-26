الافتتاح قريباً.. متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار

في قلب القاهرة، وتحديداً داخل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، يشهد "متحف الفن المعاصر" استعدادات مكثفة لإطلاق عرضه المتحفي الجديد، الذي يعد تجربة بصرية وثقافية غنية تحتفي بروح الإبداع والتنوع الفني، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

يأتي هذا العرض بإشراف القيم الفني للمتحف، الأستاذ محمد إبراهيم توفيق، ويجمع بين أعمال الفنانين الأساتذة والكبار، إلى جانب شباب المبدعين من كليات الفنون الجميلة، والتطبيقية، والتربية الفنية، لتكوّن معاً مشهداً فنيّاً متعدد الرؤى والمدارس والأساليب.

والجديد هو إتاحة مساحات أكبر مخصصة لعرض الأعمال الفنية، افتتاح قاعة خاصة لفنون الرسم والحفر الجرافيك، حضور أعمال من جميع أجيال الفنانين، من الرواد إلى الشباب الطموحين

المتحف يعِد بأن يكون ملتقى فني حيّ يجمع تحت سقفه الإبداعات المعاصرة، ويخلق مساحة للتفاعل بين الجمهور والفن، في إطار يعكس روح التجديد والاحتفاء بالتاريخ الفني المصري.