كيف تمنع Windows من تثبيت التحديثات تلقائيًا؟

تتيح إصدارات Windows Pro وEnterprise أدوات قوية للتحكم في التحديثات. عبر محرر Group Policy (gpedit.msc) يُمكنك تغيير إعداد "Configure Automatic Updates" إلى "Disabled"، وبذلك لن يتم تنزيل أو تثبيت التحديثات تلقائيًا. ومع ذلك، تبقى القدرة على التحقق يدويًا وتنصيب التحديثات عبر Settings > Windows Update > Check for updates متاحة.

أما في إصدارات Home، فإن هذه الخيارات محدودة، ولا يمكن تعطيلها تمامًا إلا مؤقتًا عبر إيقاف خدمة Windows Update يدويًا (services.msc) أو من خلال التقييد على الاتصال (Metered Connection).

تعطيل التحديثات مؤقتًا من الإعدادات

إذا كنت ترغب فقط بإرجاء التحديثات لفترة قصيرة، يمكنك الانتقال إلى إعدادات النظام واختيار Pause updates لمدة تصل إلى خمسة أسابيع.

وبعد انتهاء المدة، يتطلب منك Windows تثبيت التحديثات الحالية لإعادة تفعيل الإيقاف المؤقت.

تعطيل خدمة Windows Update بالكامل

طريقة فعالة لإيقاف التحديث التلقائي تمامًا (متاحة على Windows 10 Pro والإصدارات الأعلى): افتح نافذة الخدمات (services.msc)، ثم ابحث عن خدمة Windows Update، وغير إعداد البدء (Startup type) إلى “Disabled”، ثم اضغط Stop. بعد ذلك، أعد تشغيل الجهاز ليتم منع Windows من التحقق من التحديثات تلقائيًا.

استخدام السجل (Registry) كحل نهائي

للمستخدمين المتقدمين، يمكن تعديل سجل النظام لتعطيل التحديثات تلقائيًا. ضمن مفتاح:

CopyEdit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

يمكن إنشاء متغير DWORD باسم NoAutoUpdate وتعيين قيمته إلى 1. بعد إعادة تشغيل النظام، لن يتم تنزيل أو تثبيت التحديثات تلقائيًا. هذه الطريقة تحمل مخاطر ويُوصى بأخذ نسخة احتياطية قبل التعديل.

تنبيهات مهمة قبل اتخاذ قرارك

تعطيل التحديثات يعرض النظام لتحديثات أمنية مطلوبة، وربما يؤدي لانقطاع الدعم التقني والبرامجي. لذلك ينصح أساتذة التقنية بإيقاف التحديثات المفاجئة فقط لفترات محدودة، والعودة لتثبيت التحديثات يدويًا بانتظام لضمان حماية الجهاز واستقراره.

خلاصة

بالنسبة لمن يبحث عن التحكم الكامل في تثبيت التحديثات على Windows:

لمستخدمي Pro وEnterprise: استخدم Group Policy لتعطيل التحديثات التلقائية أو تعيينها على "Notify" قبل التنزيل.

لمستخدمي Home: استخدم إيقاف خدمة Windows Update أو تفعيل الاتصال المحدود مع الحذر.

الخيار الأكثر ثباتًا للمستخدمين المتقدمين هو تعديل سجل النظام، لكن يجب الحذر مع هذا الأسلوب.

هذه الطرق تمنح المستخدمين تحكمًا أوسع بتحديثات Windows، ومع ذلك تبقى التوصية الأساسية هي التحديث اليدوي المنتظم لضمان سلامة النظام.