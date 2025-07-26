بمشاركة 15 ألف شخص .. مؤتمر حاشد لـ"حماة الوطن" لدعم مرشحي الشيوخ بالإسكندرية

نظّمت أمانة الإسكندرية بحزب حماة الوطن، مؤتمرًا انتخابيًا جماهيريًا حاشدًا بميدان عزبة سعد بمنطقة سموحة، شرق المحافظة، بمشاركة أكثر من 15 ألف مواطن، لدعم مرشحي الحزب ضمن تحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر"، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة.

شهد المؤتمر حضور قيادات بارزة من الحزب، وعدد من المرشحين الذين يخوضون انتخابات مجلس الشيوخ من أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن والتجمع والحرية المصري.

وأكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ونائب رئيس البرلمان العربي، أن مجلس الشيوخ يتطلب خبرات دقيقة، نظرًا لطبيعة الملفات التي يتعامل معها، ودوره المحوري في دعم العملية التشريعية للدولة المصرية.

وأشار اللواء نصير إلى أن الحزب انتهى من إعداد أجندة تشريعية حديثة تلبي احتياجات المواطنين، وتشمل مراجعة وتعديل عدد من القوانين التي مضى على بعضها أكثر من 70 عامًا، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضح محمد مجاهد، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، أن مجلس الشيوخ ليس مجلسًا خدميًا، بل يُعد منصة للفكر والرؤية، تُعنى بمراجعة القوانين والتشريعات، والمعاهدات الدولية، إلى جانب الملفات الإستراتيجية المرتبطة بالمستقبل.

وأكد مجاهد أن الحزب حريص على الدفع بعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، قادرة على التعامل مع الملفات الدستورية والقانونية المعقدة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عقولًا واعية وتوجهات واضحة للمشاركة في صياغة سياسات تخدم الدولة المصرية على المدى البعيد

وأكد الدكتور رجائي عزت، مرشح الفردي عن حزب حماة الوطن، أن الحزب يولي أهمية كبيرة لدعم مؤسسات الدولة والعمل على تعزيز استقرارها، انطلاقًا من إيمانه بدور هذه المؤسسات في قيادة مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح عزت أن الحزب يسعى لتقديم رؤية وطنية متطورة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتشريعات والاستثمار، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مناخ التنمية.

وشدد مرشح "حماة الوطن" على أن الحزب لا يخوض الانتخابات من أجل المنافسة فقط، بل يحمل مشروعًا وطنيًا يستهدف خدمة المواطنين وخلق فرص حقيقية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد طارق الوكيل، مرشح النظام الفردي عن حزب حماة الوطن، أن التحالف الانتخابي الذي يضم 13 حزبًا لا يستهدف مجرد خوض المنافسة السياسية، بل يسعى إلى تحقيق أهداف وطنية تصب في مصلحة المواطن، في مقدمتها دعم خطط الدولة التنموية.

وشدد الوكيل على أن تعزيز الصناعات الوطنية يمثل أحد أعمدة بناء اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الكامل للمصانع المحلية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والدخل القومي.

وأشار إلى أن التحالف الحزبي يعكس حالة من التكامل الوطني بين مختلف القوى السياسية، بهدف توحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مبدأ التعددية السياسية التي تخدم تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل.

وشدّدت الدكتورة سوزي سمير، خلال كلمتها، على أهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدة أن دعمها الكامل لقضايا المرأة يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بدورها المحوري في بناء المجتمع.

كما أولت سمير اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الخدمات الطبية يمثل أولوية كبرى، تضمن لكل مواطن حياة كريمة تليق به وتحقق العدالة الاجتماعية.