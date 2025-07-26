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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غدر الصحاب.. القصة الكاملة لمقـ.تل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية بالغربية

محاكمة قاتل نجل صاحب مطعم شهير
محاكمة قاتل نجل صاحب مطعم شهير
أحمد علي

تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل صاحب مطعم ماكولات بحرية شهير بالغربية في 16 اغسطس المقبل.

وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أولي جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه شهير بجلسة 16 اغسطس لنظر القضية واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

قرار عاجل 

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بإحالة المدعو محمد سعد المهيلي إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد بانهاء حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم ماكولات شهير رميا بالرصاص.

إحالة جهات التحقيق 

كما استندت النيابة العامة في قرارها عقب ورود تقارير الطب الشرعي الخاص للشاب المجني عليه وواقع الإصابات التي لحقت بزملائه .

وكشفت النيابة العامة في قرارها باكتمال كافة صور ونوايا القتل العمد لدي المتهم بحمله للسلاح الناري وتهجمه علي موقع عمل الشاب الضحية وترويع أمن وحياة المواطنين بالطريق العام .

إثبات تقارير الأدلة الجنائية والطبية

كما استندت النيابة العامة علي أهمية إثبات تقارير الأدلة الجنائية والطبية حيال تعرض شهود عيان لواقعة إطلاق وابل من النيران وتعرض أحدهم للإصابات في أماكن متفرقة من جسده.

كما اطلعت النيابة الجزئية باول المحلة على كافة تقارير الفنية من كافة الجهات وعلى رأسها هيئة الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي حددت نوع السلاح الناري و طلقاته المضبوطه مع الجاني.

كان قاض المعارضات بمحكمة أول المحلة جدد حبس المدعو محمد سعد المهيلي المدرس المتهم بإنهاء حياه الشاب أحمد مرجان نجل صاحب ماكولات شهير بالمحلة 15 يوما علي ذمة التحقيقات عدة مرات لحين الاطلاع علي تقرير الطب الشرعي وأخذ أقوال شهود عيان .

تجديد حبس المتهم 

وكشفت جهات التحقيق أن مرتكب واقعة قتل نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه شهيرة ارتكب واقعته وترصده حال سيره بطريق العام جراء خلافات سابقة مع أسرة الضحية خلال 4 أشهر الماضية  باستخدام الأسلحة النارية وضبط بمعرفة الجهات الأمنية وعرض علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .

كانت  النيابة العامة بنيابة اول المحلة وجهت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستكمال سماع أقواله في واقعة انهاء حياه نجل صاحب مطعم المأكولات.

انتقال فريق من النيابة 

كما قررت  النيابة العامة انتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود عيان .

وباشرت جهات التحقيق دورها في سماع أقوال المتهم بإنهاء حياة الشاب وامرت بمصادرة السلاح المضبوط وسرعة إنهاء تصاريح دفن الشاب وتسليم جثمانه إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته .

كان محيط مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهد وقت وقوع الجريمة احتشاد المئات من الأسر والعائلات أمام المشرحة عقب مقـ.تل نجل صاحب مطعم ماكولات شهير وإصابة زميله بطلقات نارية علي أيدي نجل "م.ا" بشوارع المدينة العمالية .
 


كما استمرت الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة نجل صاحب مطعم مأكولات شهير رميا بالرصاص أثناء سيره بالطريق العام أمام نادي 23 يوليو بمنطقة البندر وتمكن الأهالي من ضبط المتهم بعد مطارده بطول شارع البحر الرئيسي وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة .

في المقابل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري "طبنجه" عقب انهاءه حياه زميله أثناء سيره بشوارع المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول الشاب احمد مرجان 23 سنة مصاب بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى طوارىء مستشفي المحلة العام.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة المستشفي العام .

سقوط المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "م.ن" وبحوزته سلاح "طبنجه" وتم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

الغربية نجل صاحب مطعم جنايات المحلة

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