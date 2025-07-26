حبس بلطجي العجمي لاتهامه بترويع المواطنين

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة العجمى بالإسكندرية.

كشف الأجهزة الأمينة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين والتعدى عليهم بالسب والشتم بمنطقة العجمى بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (عاطل) لقيامه بالتعدى عليها بالسب وممارسة أعمال البلطجة وتهديدها بإلحاق الأذى بها لخلافات الجيرة بينهما.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.