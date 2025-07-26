الصفاقسي يفاوض حمزة المثلوثي للعودة في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة إلى صفوف نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة التعاقدات بنادي الصفاقسي دخلت في مفاوضات متقدمة مع المثلوثي، في ظل رغبة النادي في استعادة خدماته بعد نهاية تجربته الاحترافية مع الزمالك.

وتسعى إدارة الصفاقسي لحسم الاتفاق النهائي مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة، ليكون بذلك أحد أبرز العائدين للنادي هذا الصيف.

وكان المثلوثي قد رحل عن صفوف الزمالك مع نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات حقق خلالها عدة بطولات وإنجازات محلية وقارية.

يُذكر أن نادي الصفاقسي سبق وأن أنهى اتفاقه مع التونسي علي معلول لاعب الأهلي المصري السابق، من أجل العودة لصفوف الفريق بعد غياب دام تسع سنوات.