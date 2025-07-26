رسميًا.. برشلونة يحسم مستقبل كوندي حتى 2030

حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني مستقبل المدافع الفرنسي جول كوندي، بعد الاتفاق على تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليستمر داخل قلعة "كامب نو" حتى 30 يونيو 2030، بدلًا من العقد السابق الذي كان ينتهي في صيف 2027.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد توصل مسؤولو النادي الكتالوني إلى اتفاق كامل مع كوندي (26 عامًا) على تفاصيل العقد الجديد، وسط رغبة متبادلة في استمرار التعاون بين الطرفين، في ظل الأداء الثابت الذي يقدمه اللاعب على مدار المواسم الماضية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد المدافع الدولي الفرنسي خلال الجولة الآسيوية التي يخوضها الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026، والتي انطلقت اليوم السبت بهبوط بعثة الفريق في اليابان.

وكان كوندي قد شارك مع برشلونة في 53 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أخرى، وأسهم في تتويج الفريق بثلاثية محلية مميزة: الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

التجديد لكوندي يأتي في إطار سعي إدارة برشلونة لتأمين مستقبل أعمدتها الأساسية، ضمن خطة الحفاظ على الاستقرار الفني بقيادة المدرب هانزي فليك.