مدرب نيوكاسل: إيزاك باقٍ رغم العروض وغيابه بسبب الإصابة

أكد إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لا يزال ضمن صفوف الفريق، رغم التكهنات المتزايدة حول احتمال انتقاله إلى ليفربول أو الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح هاو في تصريحات أدلى بها من سنغافورة، حيث يواصل نيوكاسل تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة أرسنال، أن غياب إيزاك عن الجولة الآسيوية يرجع إلى إصابة طفيفة في الفخذ، وليس له علاقة بأي مفاوضات انتقال.

وأشار إلى أن اللاعب يعد عنصرًا أساسيًا في خططه للموسم المقبل.

وقال هاو: "من الطبيعي أن تكون هناك أمور تدور خلف الكواليس، وإيزاك يدرك أنه في دائرة الضوء كل يوم، وهذا ليس بالأمر السهل. المحادثات بيننا تبقى خاصة، لكننا نتمتع بعلاقة ممتازة".

وأضاف المدرب الإنجليزي أن إيزاك، صاحب الـ25 عامًا، قدم أداءً مميزًا منذ انضمامه إلى الفريق، وسجل 23 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه يشعر بالارتياح داخل غرفة الملابس.

وبخصوص الإصابة، أوضح هاو أن اللاعب شعر بانزعاج طفيف في الفخذ قبل المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام سلتيك الاسكتلندي، وفضل الجهاز الفني إراحته وإبقائه في نيوكاسل لتقييم حالته.

وأعرب هاو عن ثقته في استمرار إيزاك مع الفريق، قائلاً: "قلت بعد مواجهة سلتيك إنني واثق من بقائه، ولا يوجد حتى الآن ما يدفعني لتغيير هذا الرأي. صحيح أن المستقبل في كرة القدم لا يمكن التنبؤ به، لكنني مطمئن".

واختتم هاو حديثه بالإشارة إلى طموحات النادي في الموسم المقبل بعد النجاحات التي تحققت الموسم الماضي، من بينها التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية لأول مرة منذ 70 عامًا، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الخامس في الدوري.

وأضاف: "عندما تختبر طعم الفوز، تسعى لتكراره. نحن نطمح للمنافسة بقوة في جميع البطولات".