محمد زكريا يتوج ببطولة العالم للإسكواش ناشئين للمرة الثانية على التوالي

واصل البطل المصري محمد زكريا تألقه العالمي وتوج بلقب بطولة العالم لناشئي الإسكواش تحت 19 سنة، بعدما حقق فوزا مستحقا في النهائي على مواطنه مروان عسل بنتيجة 3-0، في البطولة التي استضافها نادي بلاك بول بالقاهرة.

وقدم زكريا أداء قويا طوال مشواره في البطولة، ليحافظ على لقبه العالمي للعام الثاني على التوالي، ويعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الإسكواش في الفئات السنية الصاعدة، مع طموحات كبيرة لمواصلة الهيمنة المصرية على اللعبة في السنوات المقبلة.

وحسم زكريا المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد، بواقع: 11-8، 11-5، 11-6، ليؤكد تفوقه الواضح وقدرته على مواصلة المشوار في بطولات الكبار قريبًا.

ويعد هذا التتويج استمرارًا للهيمنة المصرية على بطولة العالم للناشئين، والتي اعتاد أبطال مصر على اعتلائها في مختلف النسخ.

يذكر أن اللاعبة المصرية أمينة عرفي كانت قد توجت ايضا بلقب بطولة العالم لناشئات الإسكواش تحت 19 سنة، بعد فوزها في النهائي على زميلتها نادين الحمامي بنتيجة 3-0، لتحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخها، وتُصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة.

