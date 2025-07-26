الحرب الروسية الأوكرانية| هجمات متبادلة بالمسيّرات.. وسقوط 5 قتلى

أفادت وكالة “فرانس برس” ، بأن غارات جوية روسية وكرانية وقعت ليل الجمعة-السبت أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في وسط ، وشخصين في غرب روسيا، وفقاً للسلطات.

الهجوم الأوكراني على روسيا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بمسيّرة أوكرانية على منطقة روستوف بجنوب غرب روسيا، فيما أسفرت ضربة روسية في أوكرانيا عن مقتل شخص في مدينة دنيبرو في شرق البلاد، وفقاً لمسؤولين روس وأوكرانيين.

و اندلعت النيران في سيارة إثر هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن قُتل شخصان في منطقة زيموفنيكوفسكي، بحسب ما قاله حاكم منطقة روستوف يوري سليوسار عبر "تلجرام".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت واعترضت 54 مسيّرة بما فيها 24 في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الجمعة السبت.

الهجوم الروسي على أوكرانيا

وأطلقت روسيا في الليلة نفسها أيضا "208 مسيّرات و27 صاروخاً من أنواع مختلفة" على أوكرانيا، حسبما أكدت القوات الجوية الأوكرانية التي أعلنت إسقاط 183 مسيّرة و17 صاروخاً.

وأوضح حاكم منطقة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا سيرهي ليساك، عبر تلجرام أن شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً توفي في المستشفى متأثراً بجروه، فيما لقي شخص آخر حتفه في إحدى قرى المنطقة.

و من جهته، أفاد الحاكم بمقتل "ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في دنيبرو" العاصمة الإقليمية، وفي محيطها.