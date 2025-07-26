مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهر 2025 .. اعرف نتيجتك وكليتك الآن

اعتمد الأزهر الشريف اليوم، نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

ونرصد في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025 للقسم العلمي بنين.

ويمكن للطلاب الآن الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا ثم معرفة النسبة الحاصل عليها والمجموع، وبعدها يمكن الإطلاع على تنسيق الثانوية الأزهرية العام الماضي لمعرفة أقرب الكليات إلى مجموعه.

وكان تنسيق العام الماضي للقبول بجامعة الأزهر للطلاب البنين من القسم العلمي كالآتي:

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر

أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

6 صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

3 صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.