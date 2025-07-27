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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم 27-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أكبر جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-7-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

أكبر جرام ذهب اليوم

تضمن أكبر جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكثر قيمة .

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

جاء آخر تحديث لسعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء

سعر الذهب

تداولات الذهب اليوم

مع انتهاء تعاملات الذهب مساء  أمس السبت؛ والذي  عوض عمل فقده فيه سعر الجرام الواحد بقيمة تبلغ 20 جنيه على مستوى الأعيرة الذهبية؛ ليصعد بقيمة 5 جنيهات.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في مصر مع ختام تعاملات أمس نحو 4605 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في الصاغة رسميا

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3947 جنيه للبيع و 3968 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3070 جنيه للبيع و 3086 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37.04 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب  اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3336 دولار للبيع و 3337 دولار للشراء.

تراجع أوقية الذهب عالميا

و تراجعت أوقية الذهب عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

تراجع الذهب عالميا

 تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.

تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية، إلى جانب تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين، كما دعم انتعاش الدولار الأمريكي على حساب عوائد سندات الخزانة المتراجعة هذا الاتجاه، ما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

أثرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة مع الأخيرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% للمرة الخامسة هذا العام في الأسبوع المقبل.

و بررت البيانات الصادرة خلال الشهر موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سياسته الحالية بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع الرابع على التوالي، مما يُبرز قوة سوق العمل. في حيث غضون ذلك، انخفضت طلبات السلع المعمرة يوم الجمعة، مدفوعةً بانخفاض طلبيات الطائرات.

شهد الأسبوع الماضي أخبارًا إيجابية على صعيد التجارة الدولية؛ إذ أعلنت واشنطن وطوكيو عن اتفاق تجاري، فيما تزايدت التوقعات بشأن صفقة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي قبل الأول من أغسطس

 وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة "متساوية" لإبرام اتفاق مع أوروبا، مشيرًا إلى أن أغلب الصفقات التجارية قد تم الانتهاء منها، مع توقعات بتحديد تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و15%.

سعر الذهب اليوم في مصر

ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 4.386%، ما أدى لانخفاض العوائد الحقيقية إلى 1.936%، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا التراجع، في ظل سيطرة تفاؤل الأسواق التجارية وارتفاع الدولار.

خلال الخميس الماضي ، أشارت طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أفضل من المتوقع إلى استمرار قوة سوق العمل، حتى مع إعلان ستاندرد آند بورز جلوبال عن انكماش في نشاط التصنيع، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في يونيو، مدفوعةً بشكل رئيسي بانخفاض حاد في الطلب على الطائرات.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر

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