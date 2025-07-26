سميرة عبد العزيز : لم أعتزل الفن .. وأتمنى الموت على خشبة المسرح | خاص

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز سبب دخولها مجال الفن وسر حبها له.

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " انا عاشقة للمسرح و الفن منذ الطفولة و طورت ذلك العشق بمشاركتي في العروض المسرحية أثناء فترة الجامعة ، شاركت في عروض مع المخرج كرم مطاوع.

وأضافت سميرة عبد العزيز " نفسي أموت علي حشية المسرح ، و لم اعتزل الفن ، وهبت حياتي و عمري كله للفن و لم اندم علي ذلك.

و اختتمت سميرة عبد العزيز " الفن بالنسبة لي رساله و احترام للجمهور في كل المجالات سواء المسرح و الدراما، وورثت حب المسرح لاحفادي.