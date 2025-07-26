رئيس الوزراء التايلاندي: توصلنا إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع كمبوديا

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة، بومتام ويشاياشاي، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع كمبوديا، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة على الحدود بين البلدين.

وقال ويشاياشاي في تصريح صحفي: "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع كمبوديا، لكننا نرغب في أن نرى نية صادقة من جانبهم من أجل تحقيق تهدئة مستدامة".

وأكد أن بلاده تسعى إلى حل سلمي للنزاع، مشددا على أهمية الالتزام المتبادل ببنود الاتفاق.

وجاء هذا التطور في أعقاب محادثات هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل من ويشاياشاي ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين، حيث قال ترامب إن "الزعيمين اتفقا على الاجتماع فورا وبسرعة والعمل على وقف إطلاق النار".