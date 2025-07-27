شريف عبد المنعم: «ديانج» مُحارب داخل الملعب.. ولا يفتعل أي أزمات أو مشاكل

أكد شريف عبد المهم نجم الاهلي السابق، أن هناك من ينتقد كثرة تواجد النجوم في الأهلي لأهداف ومصالح خاصة .

وقال عبد المنعم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كثرة النجوم داخل الأهلي لن تضر بأرضك اللبس وهناك من ينتقد لأسباب ومصالح خاصةً.

وأضاف: أوضة لبس الأهلي مختلفة وبها نظام لا أحد يستطيع أن يتخطاه، وكل ما يقال «كلام فارغ».

وتابع: نجاح النادي الأهلي يكمن في أوضة اللبس ومبادئه والتزاماته تجاه لاعبيه، ومن الصعب أن يخرج أي لاعب عن النص في النادي الاهلي

وواصل: أليو ديانج لاعب هاديء ومحارب داخل الملعب ومستحيل أن يتحدث اللاعب عن عقده وزيادة راتبه .

وأكمل: اليو ديانج عاد من الإعارة بأداء أبهر الناس، وإدارة الاهلي واعية وتدرك تماما أهمية الحفاظ على اللاعبين وضرورة مراعاتهم ماليا

واختتم شريف عبد المنعم تصريحاته قائلا: جميع الاعبين المتواجدين داخل الاهلي يمكنهم أن يجلبوا أضعاف عقودهم 10 مرات.