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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام الجخ يوضح حقيقة فيديو مفبرك يهاجم فيه إدارة الأهلي

هشام الجخ
هشام الجخ
منار نور

خرج الشاعر هشام الجخ عن صمته لينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قصيدة منسوبة إليه، وفيديو يظهره وهو يهاجم إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما نُشر في هذا السياق لا يمت له بأي صلة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أوضح الجخ أن الفيديو المنتشر مفبرك، قائلاً: «انتشرت لي قصيدة مفبركة وفيديو مزيف، أظهر فيه وكأنني أهاجم إدارة النادي الأهلي وأنتقدهم، وهذا غير صحيح تمامًا».

وأكد الجخ انتماءه القوي للنادي الأهلي، قائلًا: «أنا أهلاوي قديم وصميم، وباحترم جمهور الزمالك، وحتى لو كنت زملكاوي، مش ممكن أكتب قصيدة تهاجم الأهلي بهالأسلوب المبتذل».

وأشار إلى أن ما يتم تداوله يدخل ضمن حملة ممنهجة لتشويه صورته، لا علاقة لها لا بالفن ولا بالأخلاق، مطالبًا جمهوره بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تصديق الأخبار المفبركة


 

الاهلي مجلس ادارة الاهلي الجخ

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