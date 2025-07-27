اللجنة البارالمبية: تقديم طلب تنظيم بطولة العالم لكرة القدم للصم 2031

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر دوليًا في مجال الرياضات البارالمبية، أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى عن الموافقة الرسمية على طلب تنظيم بطولة العالم لكرة القدم للصم لعام 2031.

أرسل مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، خطابا رسميا لمسئولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى للحصول على موافقة الجهة الإدارية لتنظيم البطولة في إطار العمل باللائحة والقانون المتبعة في هذا الشأن.

وجاء قرار تنظيم البطولة العالمية، التي سيشارك فيها منتخبات الصم من جميع قارات العالم، تأكيدًا على التزام مصر بدعم الحركة البارالمبية واستضافة المحافل الرياضية الكبرى على أرضها، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة داخل الدولة.

من جانبه قال الدكتور حسام الدين مصطفى أن استضافة بطولة من هذا الحجم تعد بحق شهادة ثقة من الاتحاد الدولي لرياضات الصم في قدراتنا التنظيمية الرياضية، وتعبر عن رغبتنا في تقديم نموذج عربي رائد يُظهر جاهزية مصر في مجال الرياضة الشاملة.

هذا وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها التي يُعلن عن تنظيمها رسميًا في مصر، وتعكس توجه الدولة نحو استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية المؤهلة للأولمبياد الدولي بوجه عام، مما يعزز من موقع مصر على خريطة الرياضة العالمية.