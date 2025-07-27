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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة بيراميدز تعود لفندق الإقامة بتركيا قادمة من أسطنبول

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مقر فندق إقامتها بمدينة "إزميت" التركية قادمة من اسطنبول، لاستكمال معسكر الإعداد الأوروبي، بعد مواجهة قاسم باشا وديا.

وكان بيراميدز حقق الفوز على فريق قاسم باشا التركي وديا في ملعبه بمدينة اسطنبول بهدف سجله مروان حمدي في ثاني مباريات الفريق الودية بمعسكر الإعداد المستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وعادت البعثة لمقر معسكرها في "إزميت" حبث يستكمل الفريق تدريباته لحين لخوض المباراة الودية الثالثة التي سيجري الإعلان عن طرفها خلال ساعات، قبل العودة مساء الثلاثاء إلى القاهرة لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

نادي بيراميدز بيراميدز مدينة إزميت التركية معسكر الإعداد الأوروبي مواجهة قاسم باشا قاسم باشا

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