نيجيريا: انقطاع الكهرباء 25 يوما في جنوب غرب البلاد للصيانة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء "إيكو" في ولاية لاجوس، جنوب غرب نيجيريا، عن انقطاع متواصل للتيار الكهربائي لمدة 25 يومًا، وذلك ابتداء من الاثنين 28 يوليو وحتى الخميس 21 أغسطس 2025، رغم ارتفاع درجات الحرارة الحاد الذي تشهده البلاد خلال فصل الصيف.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الانقطاع اليومي سيستمر من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساء، نتيجة لأعمال صيانة مجدولة تنفذها شركة النقل النيجيرية (TCN)، وهي الجهة المسؤولة عن البنية التحتية لنقل الكهرباء.

وأكدت شركة "إيكو" أن الصيانة تقع خارج نطاق مسؤولياتها المباشرة، إلا أن تأثيرها سيمتد ليشمل مناطق تغطيتها، مما سيؤدي إلى تقليص إمدادات الكهرباء بشكل كبير، وتكرار انقطاعات التيار وفترات تحميل منخفضة طوال مدة الأشغال.