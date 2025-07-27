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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الإسكندرية تنجح في تجديد شهادة TSM لمحطة المنشية 2

محطة مياه المنشية
محطة مياه المنشية
أحمد بسيوني

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن نجاح محطة المنشية (2) في تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) للمرة الخامسة على التوالي دون تسجيل أي ملاحظات، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة والتشغيل الآمن في منظومة إنتاج وتوزيع مياه الشرب، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتتالية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وقد أشادت لجنة التفتيش بالشركة القابضة بمدي جاهزية المحطة وإتمام اجراءات التشغيل القياسى والسعة القياسية، واجراءات السلامة والصحة المهنية والمظهر العام للمحطة، كما أشادوا بمدى تكاتف وتعاون القطاعات والعاملين بها للظهور بالمستوى اللائق.

وفي كلمته، قال المهندس أحمد جابر: “إن نجاح محطة المنشية (2) في تجديد شهادة TSM دون أي ملاحظات يُعد دليلاً قاطعًا على كفاءة منظومة العمل داخل الشركة، وعلى رأسها فرق التشغيل والصيانة والمعامل، وأن هذا الإنجاز هو ثمرة التخطيط الجيد، والالتزام بالمعايير الدولية، والمتابعة الدقيقة من كافة الإدارات المعنية، ونحن نعتبر هذا النجاح ليس نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق لمزيد من التطوير والتحسين المستمر في كافة مواقع العمل.”

“وأتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، بدءًا من فرق العمل بالمحطة، ومرورًا بالقطاعات الفنية والإدارية، وصولًا إلى كل يدٍ تعمل بإخلاص من أجل تقديم خدمة متميزة وآمنة للمواطن السكندري، وأؤكد أن الشركة ستواصل دعمها الكامل لكل محطة إنتاج ومركز خدمة، بما يضمن استدامة جودة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.”

تجدر الإشارة إلى أن شهادة TSM ترتكز على خمسة محاور رئيسية هي: الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل القياسى الصيانة القياسية وضبط جودة المعامل

وتُمنح من قبل الإدارة العامة للتفتيش الفني بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدعم من وزارة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، لضمان استدامة الإجراءات الفنية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، بالدور الحيوي لكل من:

 الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل والمهندس إبراهيم حنفي مدير عام شؤون TSM إضافة إلى جهود جميع العاملين بالمحطة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتعاون المثمر كانا ركيزتين أساسيتين لهذا الإنجاز.

يُذكر أن محطة المنشية (2) تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم عددًا من المناطق الحيوية تشمل: أجزاء من حي شرق والعامرية ومركز ومدينة برج العرب وجزء من محطة البحيرة وهي تلتزم بتقديم مياه شرب نقية وآمنة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

الإسكندرية محطة مياه الشرب شهادة الايزو اعتماد محطة المنشية

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