قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسبوع الأول من الدوري.. الأهلي مع مودرن سبورت والزمالك مع سيراميكا كليوباترا
الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز
هل يحق لطالب الثانوية العامة التنازل عن درجات الرأفة وإعادة السنة؟.. توضيح عاجل
المشدد 7سنوات لـ عاطل بتهمة إصابة صديقة بعاهة مستديمة
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير السياحة والآثار: محتوي جديد بشكل يومي على منصة تدريب egypt tap
التحفظ على شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها
طلب عاجل من النيابة في واقعة سرقة شقة سفير داخل كمبوند شهير
في استجابة سريعة لـ "صدى البلد".. شركة مياه أسيوط: الطفح بمنطقة الفواخير سببه إلقاء المخلفات
أحزاب الفردي في ندوة "صدى البلد": أصررنا على خوض معترك الشيوخ رغم عدم تواجدنا في القائمة الوطنية.. والأحزاب مسؤولة عن عدم وجود قائمة منافسة
جيران المنزل المنهار بأسيوط: مياه الصرف هتوقع علينا البيوت.. بث مباشر
الزمالك يحضر مراسم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرارا عاجل ضد أصحاب دولاب مخدرات الجيزة

دولاب مخدرات - ارشيفية
دولاب مخدرات - ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بإدارة دولاب مخدرات بالجيزة والذان ظهرا في فيديو شهير على مواقع التواصل الإجتماعي 

تفاصيل الواقعة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 8  مايو الماضى أمكن ضبط القائمين على بيع وترويج المواد المخدرة بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصرين جنائيين - مقيمان بالجيزة).. وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش ، الآيس").


تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه


 

دولاب مخدرات مخدرات دولاب الجيزة حبس دولاب مخدرات الجيزة الأجهزة الأمنية بوابة حديدية دولار مخدرات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

وفاء عامر

بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بعد الانخفاض بالأسواق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مكتبة مصر العامة تحقق قفزات في الأنشطة الثقافية والتدريبية| تفاصيل

معرض بورسعيد للكتاب

محمد شردي يسرد «حكايات بورسعيدية» في معرض الكتاب

مهرجان بورسعيد السينمائي

مهرجان بورسعيد السينمائي ينظم مجموعة ورش تمثيل وماستر كلاس مجانية

بالصور

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

بيطرى الشرقية: ضبط مجزر دواجن غير مُرخص و6 أطنان لحوم ودواجن وكبده مخالفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

حكيم ونانسي عجرم يتألقان في مهرجان مراسي

نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم

علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها

علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها

فيديو

إبراهيم الكرداني

صحيت والنار بتقطع فيا.. إعلامي شهير يروي تجربته مع الحزام الناري

ايمان عبد اللطيف

بسبب فتوى الحشيــش.. أول رد من سعاد صالح بعد أنباء إحالتها للتحقيق

ايمان عبد اللطيف

ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم؟

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من خشبة الأوبرا إلى قلب الناس

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

المزيد