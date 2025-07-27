قرارا عاجل ضد أصحاب دولاب مخدرات الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بإدارة دولاب مخدرات بالجيزة والذان ظهرا في فيديو شهير على مواقع التواصل الإجتماعي

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 مايو الماضى أمكن ضبط القائمين على بيع وترويج المواد المخدرة بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصرين جنائيين - مقيمان بالجيزة).. وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش ، الآيس").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه



