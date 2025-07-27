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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر.. الحمامصي يزور القبائل والعائلات المصرية بالجيزة

الحمامصي يزور عددًا من القبائل والعائلات المصرية بالجيزة في إطار جولاته الانتخابية
الحمامصي يزور عددًا من القبائل والعائلات المصرية بالجيزة في إطار جولاته الانتخابية
حسن رضوان   -  
عبدالرحمن سرحان

في إطار جولاته الميدانية للتواصل مع المواطنين والتعرف على أولوياتهم عن قرب، قام أحمد الحمامصي، مرشح “ القائمة الوطنية من أجل مصر ” عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، بزيارة لعدد من القبائل والعائلات المصرية الأصيلة بالمحافظة برفقة أحمد رسلان أمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية وأمين الجيزة بالحزب وعدد من مساعديه وأمين التواصل السياسي النائب عماد خليل ومساعد الأمين العام مصطفى مسلم.

وشهدت الزيارة حضورًا واسعًا من رموز ووجهاء العائلات، وكان في مقدمتهم أبناء عائلة “آل الربيعي” وعائلة “آل الغول”، حيث جرى التأكيد على دعمهم الكامل للمرشح، وثقتهم في قدرته على تمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ والدفاع عن قضاياهم.

وأكد الحمامصي خلال اللقاء حرصه على أن يكون صوتًا حقيقيًا للمواطنين في المجلس، مشددًا على أهمية دعم القبائل والعائلات المصرية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني المصري.

وأشار إلى أن برنامج القائمة الوطنية يعكس تطلعات المواطن المصري في بناء دولة حديثة وقوية، ترتكز على العدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة، والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مرشحو “الجبهة الوطنية” مع أهالي الجيزة، في إطار السعي إلى تعزيز التواصل المباشر، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات من مختلف مكونات المجتمع.

أحمد الحمامصي القائمة الوطنية من أجل مصر الجيزة أحمد رسلان القبائل والعائلات المصرية

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