بحضور قيادات القائمة الوطنية .. الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرا بالجيزة لدعم مرشحيه | صور

نظّم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا بقرية القبابات بمركز أطفيح، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

افتتح المؤتمر بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يتوالى عدد من قيادات الحزب على المنصة لإلقاء كلمات أكدوا فيها أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا يعكس الإرادة الشعبية، وفرصة لاختيار من يمثل المواطنين تحت قبة الشيوخ.

وشدد المتحدثون على أن المرحلة المقبلة تتطلب حضورًا جماهيريًا فاعلًا في مراكز الاقتراع، لدعم الكوادر الشابة التي أثبتت جدارتها.

وفي كلمته، أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تماسك مؤسسات الدولة وتعاون أجهزتها كان له أثر بالغ في الحفاظ على الوطن ومواجهة التحديات.

كما نوّه بالدور الكبير الذي تلعبه المبادرات الرئاسية في تحسين حياة المواطنين، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي كان لها أثر ملموس في مركز أطفيح، حيث شهد تنفيذ نحو 400 مشروع تنموي في مختلف القطاعات.

وأشار أبو هميلة إلى أن الحزب يضع دعم الشباب وتمكينهم على رأس أولوياته، مؤكدًا أن أحمد الفار يُعد نموذجًا للشباب الطموح القادر على العطاء، لما يتمتع به من اجتهاد وخبرة وقدرة على التواصل مع المواطنين.

ووجّه الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على ما وصفه بالدعم الصادق والمستمر لحزب الشعب الجمهوري، بما يعكس روح التعاون السياسي من أجل مصلحة الوطن.

من جهته، قال العميد أحمد الألفي، أمين التنظيم بالحزب، إن المشاركة الفاعلة في الانتخابات واجب وطني لا بد من الالتزام به، مشيرًا إلى أن أحمد الفار يتمتع بشعبية كبيرة داخل دائرته، لما يتصف به من تواضع وإخلاص واستعداد دائم لخدمة الجميع، واصفًا إياه بالشخص العصامي الذي صنع لنفسه مكانة حقيقية بين الناس.

وفي كلمة له، عبّر أحمد الفار، مساعد أمين الحزب بمحافظة الجيزة، عن امتنانه الكبير للحضور، موجّهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالمواطنين، ودعمه المستمر لمشروعات التنمية، التي باتت واضحة في مختلف أنحاء محافظة الجيزة.

وتحدث الفار عن تاريخ المحافظة وعراقتها، داعيًا المواطنين إلى النزول بكثافة إلى لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات القادمة، مؤكدًا أن المشاركة القوية تعكس وعي الناخبين وحرصهم على مستقبل بلدهم.

وشهد المؤتمر كلمة للنائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الذي شدد بدوره على ضرورة الحضور القوي للمواطنين يوم التصويت، داعيًا إلى دعم المرشح أحمد الفار، لما يمثله من أمل حقيقي في تمثيل أبناء الجيزة تحت قبة مجلس الشيوخ.

وأكد أن البرلمان بحاجة إلى أصوات شابة صادقة قادرة على العمل والتفاعل مع هموم الناس، ونقل صوتهم بفاعلية داخل المؤسسات التشريعية.

وفي ختام المؤتمر، تحدث معتز الدريملي، أحد كوادر الحزب بمحافظة الجيزة، عن أهمية التكاتف الجماهيري في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة دعم أحمد الفار باعتباره ممثلًا عن طموحات الشباب، ومؤمنًا بقدرتهم على التغيير وصناعة مستقبل أفضل، داعيًا المواطنين إلى المشاركة القوية في العملية الانتخابية.

ولم تخلُ الفعالية من أجواء احتفالية، حيث تخلل المؤتمر فقرات فنية وطنية تفاعل معها الجمهور حاملين الأعلام المصرية، ومرددين الهتافات المؤيدة للمرشح، في مشهد يعكس حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به.

وارتفعت لافتات التأييد المكتوبة بشعار "انزل واختار.. علّم على الفار"، في تعبير واضح عن ثقة الأهالي في قدرة المرشح على تمثيلهم والتعبير عن مطالبهم.

المؤتمر الذي حضره نحو 2500 شخص، شكّل مناسبة للتأكيد على وحدة الصف داخل حزب الشعب الجمهوري، وتماسك قواعده التنظيمية على مستوى المحافظة، كما عكس روح الاستعداد العالية التي تبديها أمانات الحزب المختلفة في دعم مرشحيها، وتكريس حضور فعّال في المشهد السياسي قبيل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ.

كما حضر عدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة، من بينهم النائب طارق الطويل، والأستاذ رفعت عطا أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين التنظيم، إلى جانب عدد من قيادات حزب مستقبل وطن، على رأسهم النائب شحاتة أبو زيد، في دلالة على عمق التنسيق بين الحزبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

جاء تنظيم المؤتمر وسط أجواء إيجابية تعكس تنامي الوعي السياسي بين المواطنين، وحرص حزب الشعب الجمهوري على دفع مرشحين يمتلكون رؤى واقعية وقريبة من هموم المواطن، في إطار سعيه إلى بناء قاعدة شعبية متماسكة، وخوض الانتخابات بروح العمل الجماعي والطموح لتحقيق نتائج تعكس ثقته في قاعدته وجمهوره.