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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية في انتخابات الشيوخ

مؤتمر حزب الجبهة الوطنية
مؤتمر حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

انطلق منذ قليل، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة قنا لمرشحة حزب الجبهة الوطنية، وفاء رشاد خلف الله، على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الصعيد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور شعبي واسع ولفيف من القيادات السياسية والتنظيمية والشخصيات العامة.

انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ

شارك في المؤتمر اللواء هشام الشعيني، أمين عام الحزب بمحافظة قنا، إلى جانب الأمناء المساعدين اللواء محمود شوقي عبد المقصود، والعمدة رمضان أبو قريع، واللواء جمال النجار أمين التنظيم، وعدد من عواقل وكبار العائلات بمراكز نجع حمادي، وأبوتشت، وفرشوط، وقنا، فضلًا عن ممثلات المرأة بالمحافظة.

ويشهد المؤتمر استعراض رؤية حزب الجبهة الوطنية بشأن قضايا التنمية والتشريع، وطرح أولويات مرشحته وفاء رشاد خلف الله، والتأكيد على أهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وحرصها على أن تكون صوتًا صادقًا ومعبرًا عن أبناء محافظة قنا تحت قبة مجلس الشيوخ.

دعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ

ويؤمن الحزب أن التفاعل الشعبي هو أساس نجاح التجربة الديمقراطية، مؤكدًا في جميع تحركاته أن هدفه الأول هو خدمة المواطن المصري والدفاع عن قضاياه داخل البرلمان، وضرورة الالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدفع نحو مشاركة فعالة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

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