النائبة مها عبد الناصر: القائمة الوطنية مظلة واسعة جدًا لآراء مختلفة وأفكار مختلفة

أكدت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، أن القائمة الوطنية تُعد "مظلة واسعة جدًا لآراء مختلفة وأفكار مختلفة"، مما يسمح بتواجد أحزاب متنوعة ضمن كيان انتخابي واحد دون أن تفقد هويتها.

وقالت مها عبد الناصر، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" التي خاضت بها الانتخابات البرلمانية هي "تحالف انتخابي، وليست تحالفا سياسيا بأي صورة.

وتابعت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، أن أن هذا الشكل من التحالفات الانتخابية يتيح لكل حزب الحفاظ على استقلاليته الفكرية والسياسية، والترويج لبرنامجه الخاص أمام الناخبين.

وأشارت إلى أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو نظام انتخابي "قد يكون صعبًا بعض الشيء"، مؤكدة أن حزبها لم يكن موافقا عليه بشكل كامل في البداية، ولكن تم اعتماده في النهاية كقانون للانتخابات.

