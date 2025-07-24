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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الآلاف فى مؤتمر حاشد بطوخ لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر .. صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
إبراهيم الهواري

أكد المشاركون من أهالي دائرة طوخ ومحافظة القليوبية وقيادات حزب مستقبل وطن خلال مؤتمر جماهيري حاشد بقرية ترسا برعاية وحضور النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب شهده أكثر من 5 آلاف مواطن أن القائمة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ ومرشحين مستقبل وطن علي المقاعد الفردية تضم رموز وطنية تحمل هموم الوطن والمواطن وتسعين لتحقيق آمالهم وطموحاتهم وانحيازنا لهم هو انحياز لقيمة وطنية.


أضافوا أن مصر قوية بابنائها وسامخة بقيادتها وموحدة خلف رئيسها دعما للأمن والاستقرار في ظل عالم يموج بالأزمات والتحديات.


وقالوا إننا نجدد العهد والوعد مع الوطن بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ونضع أيدينا في أيدي من يحملون راية البناء والاستقرار.


جاء ذلك خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن بالقليوبية، الحاشد لدعم القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مساء اليوم، بقرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود الحزب لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ، وتعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.


جاء المؤتمر الذي نظمه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وبحضور النائب عاطف ناصر الأمين المساعد للأمانة المركزية بالحزب، والمستشار مسعد الفخراني أمين عام الحزب بالقليوبية، والنائب مصطفى النفيلي، والنائب محمد حلاوة،مرشح القائمة الوطنية  وقيادات ونواب الحزب بالأمانة المركزية ومرشحي الحزب بالقليوبية فردي النائب سيد حجازي وعماد بركات وهشام الحسيني، والنائب صلاح السعودي مرشح القائمة الوطنية بالقليوبية .


وسط حضور واسع من القيادات الحزبية وأعضاء بالمحافظة والمراكز المختلفة، وممثلي من الأزهر والكنيسة بالإضافة إلى جمع غفير من السيدات والفتيات من مختلف الأعمار، في مشهد يعكس الوعي السياسي والدور الفاعل في دعم استحقاقات الوطن.
وأكد النائب أحمد بدوي، علي أهمية المشاركة في الحياة السياسية، وضرورة الحشد الجماهيري والتصويت لصالح مرشحي الحزب على القائمة والفردي ، مشيرا أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في العمل الحزبي والمجتمعي، ودعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة المفصلية.


وأضاف "بدوي"، أن القائمة الوطنية تراهن علي وعي الشعب المصري العظيم الذي سيضرب أروع الأمثلة للمشاركة وفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وتصدير صورة للعالم كله علي مدي وعيه ومشاركته الإيجابية صفا واحدا خلف القيادة السياسية لترسيخ دعائم الديمقراطية.


وأوضح النائب عاطف ناصر الأمين المساعد بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات التي ينظمها الحزب لدعم مرشحيه وكذلك مرشحي القائمة الوطنية علي مستوى الجمهورية، وتأكيدًا على الالتزام بتكليفات الأمانة المركزية، وحرصها على إنجاح العملية الانتخابية وتحقيق تواجد قوي ومؤثر للحزب على أرض الواقع.

القليوبية انتخابات القائمة الوطنية

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