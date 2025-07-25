انتخابات الشيوخ..حماة الوطن بسوهاج ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحي القائمة الوطنية

قامت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور مختار همام بتنظيم مؤتمر جماهيري حاشدًا بقرية الجريدات التابعة لمركز طهطا لدعم ومساندة مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر و مرسح الفردي محمد ابو النصر عن حزب حماة الوطن .

شارك في المؤتمر الجماهيري الذي أقيم بالأمس اكثر من 5 آلاف مواطن ضمن الاستعدادات المكثفة التي يجريها الحزب لإنتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد اللقاء حضورا كبيرا ايضا من ممثلي الأحزاب التابعة للقائمة الوطنية ومنهم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة غادة الضبع، والدكتور هاني حليم مرشح "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمد أبو النصر، المرشح الفردي عن الحزب، و المهندس كمال شلبي أمين التنظيم بالمحافظة و عدد من العمد والمشايخ والقيادات الشعبية والتنظيمية من مختلف مراكز سوهاج و اعضاء الأمانة بسوهاح



وقال الدكتور مختار همام مرسي أن هذا اللقاء يأتي قبل أيام قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ،ويخوض الحزب الانتخابات برؤية وطنية واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة والتواجد الفعلي في الشارع، مؤكدًا على أن "ثقة المواطنين هي الدافع الحقيقي لاستمرار العمل السياسي والتنظيمي".

وأوضح د. مختار همام ان حزب حماة الوطن تمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق تواجد قوي وفاعل بين المواطنين من خلال أكثر من 100 وحدة حزبية موزعة على مختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن إطلاق العديد من المبادرات الخدمية والتنموية التي استهدفت تقديم خدمات حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأوضح أن الحزب لم يدخر جهدًا في دعم الدولة المصرية ومساندة كل خطواتها في مسيرة البناء والتنمية، وكان له حضور بارز في جميع الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، مشددًا على الدعم الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار مختار إلى أن الحزب يقدم في هذه الانتخابات مرشحين يتمتعان بالكفاءة والخبرة، هما الدكتور هاني حليم مرشح القائمة الوطنية، والمحاسب محمد أبو النصر المرشح الفردي، داعيًا جميع أبناء الحزب إلى اعتبار دعم المرشحين "واجبًا تنظيميًا ووطنيًا".

ووجه أمين تنظيم حماة الوطن بسوهاج دعوة مفتوحة إلى المواطنين للمشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، وأن المشاركة تمثل إحدى ركائز البرنامج الانتخابي للحزب المتسق مع رؤية الدولة المصرية.

و أعرب المشاركون بالمؤتمر عن سعادتهم بالمشاركة في هذا اللقاء الهام مؤكدين انهم لديهم رغبة حقيقية في التعبير عن رأيهم في من يمثلونهم سواء بمجلس الشيوخ او النواب و انهم يريدون استمرار التواصل بين الأحزاب السياسية و الجمهور لخدمة الوطن و المواطنين .