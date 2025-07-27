مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026

أجريت عصر اليوم الأحد، قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.
وجاءت مواجهات فريق سيراميكا كليوباترا، على النحو التالي:
الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا والزمالك .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة الثانية: زد إف سي وسيراميكا كليوباترا .. ستاد القاهرة
الجولة الثالثة: سيراميكا كليوباترا وإنبي .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة الخامسة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا .. ستاد المقاولون العرب
الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا وسموحة .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة السابعة: الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ستاد القاهرة
الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة التاسعة: الجونة وسيراميكا كليوباترا .. ستاد خالد بشارة
الجولة العاشرة: حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا .. ستاد حرس الحدود
الجولة الحادية عشر: سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة الثانية عشر: كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا .. ستاد الإسماعيلية
الجولة الثالثة عشر: سيراميكا كليوباترا وبتروجت .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة الرابعة عشر: فاركو وسيراميكا كليوباترا .. ستاد حرس الحدود
الجولة الخامسة عشر: سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة السادسة عشر: المصري وسيراميكا كليوباترا .. ستاد السويس الجديد
الجولة السابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة الثامنة عشر: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .. ستاد الدفاع الجوي
الجولة التاسعة عشر: سيراميكا كليوباترا والإسماعيلية .. ستاد هيئة قناة السويس
الجولة العشرون: وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا .. ستاد السلام
الجولة الحادية والعشرون: سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي .. ستاد هيئة قناة السويس