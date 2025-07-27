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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
حسن العمدة

أجريت عصر اليوم الأحد، قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.

وجاءت مواجهات فريق سيراميكا كليوباترا، على النحو التالي:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا والزمالك .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الثانية: زد إف سي وسيراميكا كليوباترا .. ستاد القاهرة

الجولة الثالثة: سيراميكا كليوباترا وإنبي .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الخامسة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا .. ستاد المقاولون العرب

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا وسموحة .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة السابعة: الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ستاد القاهرة

الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة: الجونة وسيراميكا كليوباترا .. ستاد خالد بشارة

الجولة العاشرة: حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا .. ستاد حرس الحدود

الجولة الحادية عشر: سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الثانية عشر: كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا .. ستاد الإسماعيلية

الجولة الثالثة عشر: سيراميكا كليوباترا وبتروجت .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الرابعة عشر: فاركو وسيراميكا كليوباترا .. ستاد حرس الحدود

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة السادسة عشر: المصري وسيراميكا كليوباترا .. ستاد السويس الجديد

الجولة السابعة عشر:  سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الثامنة عشر: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .. ستاد الدفاع الجوي

الجولة التاسعة عشر: سيراميكا كليوباترا والإسماعيلية .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة العشرون: وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا .. ستاد السلام

الجولة الحادية والعشرون: سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي .. ستاد هيئة قناة السويس

سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز الدوري المصري الدوري المصري الممتاز مركز المنتخبات الوطنية

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