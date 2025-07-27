مجموعة قوية .. مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

أسفرت قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر، لموسم 2025-2026، عن تواجد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في المجموعة الأولى.

وأقيمت اليوم الأحد قرعتي مسابقة الدوري الممتاز، وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر

المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

الأهلي

سيراميكا كليوباترا

فاركو

طلائع الجيش

إنبي

غزل المحلة

المقاولون العرب

مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

الجولة الأولى..

الأهلي × إنبي .. ستاد القاهرة الدولي

الجولة الثانية..

سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. ستاد السلام

الجولة الثالثة..

غزل المحلة × الأهلي.. ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة..

الأهلي × المقاولون العرب.. ستاد القاهرة الدولي

الجولة الخامسة.. راحة

الجولة السادسة..

فاركو × الأهلي.. ستاد برج العرب

الجولة السابعة..

الأهلي× طلائع الجيش.. ستاد القاهرة الدولي