مجموعة قوية .. مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

أسفرت قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر، لموسم 2025-2026، عن تواجد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في المجموعة الأولى.
وأقيمت اليوم الأحد قرعتي مسابقة الدوري الممتاز، وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر
المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر
الأهلي
سيراميكا كليوباترا
فاركو
طلائع الجيش
إنبي
غزل المحلة
المقاولون العرب
مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر
الجولة الأولى..
الأهلي × إنبي .. ستاد القاهرة الدولي
الجولة الثانية..
سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. ستاد السلام
الجولة الثالثة..
غزل المحلة × الأهلي.. ستاد غزل المحلة
الجولة الرابعة..
الأهلي × المقاولون العرب.. ستاد القاهرة الدولي
الجولة الخامسة.. راحة
الجولة السادسة..
فاركو × الأهلي.. ستاد برج العرب
الجولة السابعة..
الأهلي× طلائع الجيش.. ستاد القاهرة الدولي