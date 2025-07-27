قرعة كأس عاصمة مصر تُسفر عن 3 مجموعات قوية بمشاركة أندية الممتاز

شهد مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، اليوم، مراسم قرعة بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأولى، التي تقام بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 فرق، في خطوة جديدة تهدف لتنشيط المسابقات المحلية وإتاحة فرص احتكاك فني أكبر بين الأندية.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجت، الجونة، مودرن فيوتشر، الإسماعيلي، وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك، المصري البورسعيدي، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلي، سموحة.

وشهدت مراسم القرعة حضور ممثلين عن كافة الأندية المشاركة، إلى جانب مسؤولي اللجنة المنظمة والاتحاد المصري لكرة القدم. وكانت هناك مقترحات أولية بأن تُقام البطولة بنظام خروج المغلوب، إلا أن اللجنة المنظمة استقرت في نهاية الأمر على نظام المجموعات، بما يضمن زيادة عدد المباريات ومنح الأندية فرصة أكبر للمنافسة.

وتهدف بطولة كأس عاصمة مصر إلى تقديم تجربة جديدة في كرة القدم المصرية، تجمع بين الطابع التنافسي وتوسيع قاعدة المشاركة بين أندية الدوري، كما تُمثل استعدادًا قويًا للأندية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وسط توقعات بمستوى فني مرتفع في ظل التوزيع المتوازن للمجموعات.