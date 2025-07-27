بمبلغ ضخم.. بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم ليفربول

يُمثل الكولومبي لويس دياز، الجناح الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، الأولوية القصوى لفريق بايرن ميونخ الألماني، وهو مرشحٌ بقوة للرحيل عن الريدز.

وغاب اللاعب عن تشكيل فريقه في المباراة الودية ضد ميلان يوم السبت، وبعد المباراة، أكد مدربه، آرني سلوت، أن غيابه مرتبط بانتقال وشيك.

ووفقًا لشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن بايرن ميونيخ كثّف جهوده في الساعات الأخيرة، وهو الآن على وشك التوصل إلى اتفاق شفهي لانتقال الجناح الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا.

ومن المتوقع إتمام الصفقة مقابل حوالي 75 مليون يورو.

ويعتقد بايرن أن إتمام الصفقة مسألة أيام فقط، حسبما نوهت الشبكة الفرنسية.