ليفربول يُنشئ تمثالًا تذكاريًا دائمًا في أنفيلد تكريمًا لديوجو جوتا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم السبت أنه سيُقيم تمثالًا تذكاريًا دائمًا في ملعب أنفيلد تكريمًا لديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير من آلاف الهدايا التذكارية، بما في ذلك الزهور والأعمال الفنية والبطاقات واللافتات وقمصان الفرق المنافسة، التي تركها المشجعون في موقع عفوي لتكريم لاعب ليفربول، في صنع التمثال.

لقي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا حتفهما في حادث سير أثناء قيادتهما في شمال غرب إسبانيا في 3 يوليو.

وكرم مشجعو ليفربول رحيلهما بوضع الزهور وأشياء أخرى خارج أنفيلد.

وأوضح النادي أن باقات الزهور التي تُركت لجوتا ستُحوّل إلى سماد وتُستخدم في أحواض الزهور في ممتلكات النادي، بما في ذلك ملعبه.

وكان ليفربول قد أعلن بالفعل عن إلغاء رقم قميص جوتا رقم 20.