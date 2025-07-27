جدول مباريات مودرن سبورت ببطولة كأس عاصمة مصر

أقيمت عصر اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة، عن وقوع فريق مودرن سبورت بالمجموعة الثانية رفقة بيراميدز والبنك الأهلي وبتروجت والجونة الاسماعيلي ووادي دجلة.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: Off

الجولة الثانية:

البنك الاهلي مودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة:

مودرن سبورت ووادي دجلة على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:

الاسماعيلي و مودرن سبورت على ستاد الاسماعيليه

الجولة الخامسة: مودرن سبورت وبيراميدز على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة:

بتروجت ومودرن سبورت على ملعب بتروسبورت

الجولة السابعة:

مودرن سبورت والجونة على ملعب ستاد القاهرة