متحدث الكهرباء: لأول مرة الشبكة القومية للكهرباء اتحملت بكفاءة 39 ألف ميجا وات

قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إنه تم الدفع بمولدات متنقلة لخدمة أهالى الجيزة مؤقتا لحين عودة الكهرباء بشكل كامل .

وتابع عبد الغني، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ، فى برنامج على مسئوليتى على قمة صدى البلد قائلا : أناشد المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل .

وأضاف منصور: لأول مرة الشبكة القومية للكهرباء تحملت بكفاءة 39 ألف ميجا وات ، وأقصى حمل العام الماضى كان 38 الف و500 ميجا وات .

وقال الإعلامي أحمد موسى: استغاثات كثيرة والأهالي في الجيزة لا عندهم كهرباء ولا مياه، مرددا : "البيوت حر مـوت".