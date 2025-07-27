أبو العينين: معاناة غزة جريمة دولية.. ومصر تتحرك رغم حملات التشويه

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل أول مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مشهد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعكس أصالة الشعب المصري وعمق إحساسه بالمسؤولية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وقال أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن "مصر منذ اللحظة الأولى تتحرك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة"، مشددًا على أن "ما يحدث من معاناة إنسانية جريمة دولية وفضيحة أمام العالم أجمع".

مبادرات ضخمة منذ اندلاع الأزمة

وأضافوكيل أول مجلس النواب، أن التحالف الوطني قام بإطلاق برامج ومبادرات ضخمة منذ اندلاع الأزمة، موضحًا أن قوافل المساعدات تنطلق بشكل منتظم نحو معبر رفح، محمّلة بالغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، لكن إسرائيل تعرقل مرورها بإغلاق المعابر وفرض قيود غير إنسانية.

دليل على نجاح مصر وصمودها

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن مصر لم تتوانَ يومًا عن أداء دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، رغم ما تعرضت له من حملات تشويه شرسة، مضيفًا: "هذه الحملات دليل على نجاح مصر وصمودها، ومحاولة فاشلة للنيل من دورها الوطني والقومي".