طارق العشري: لائحة عقوبات الرابطة "عائمة" وغير قوية

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن مسابقة الدوري المصري الممتاز تحتاج إلى وجود لائحة بها عقوبات رادعة



وقال العشري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لائحة العقوبات التي وضعتها رابطة الأندية تحتاج إلى وجود عقوبات أقوى من ذلك

واضاف: نحتاج إلى لائحة عقوبات رادعة ومغلظة حال وجود تجاوزات من اي فرد في المنظومة حتى لا تتكرر الأخطاء

واضاف: العقوبات التي وضعتها الرابطة في اللائحة غير قوية من وجهة نظري وتحتاج إلى عقوبات اعلى من ذلك

وتابع؛ جماهير الأندية الكبيرة مثل الاهلي والزمالك تمنح المباريات المتعة ولكن ينقصها الالتزام ولاحظنا ذلك الفترة الأخيرة

واكمل؛ لائحة العقوبات التي وضعتها رابطة الأندية "عائمة" وغير قوية وتحتاج إلى تغليطها اكثر من ذلك