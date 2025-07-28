قريب من غرفة كريستيانو.. إنذار حريق يثير الجدل في معسكر النصر بالنمسا

أثار إنذار حريق في مقر إقامة نادي النصر السعودي بالنمسا موجة من الجدل والاهتمام الإعلامي، بعد أن زعمت بعض التقارير أن الإنذار صدر من الطابق الذي يقيم فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المعسكر التحضيري للموسم الكروي 2025-2026.





حقيقة الحريق وموقعه





وبحسب ما نقلته صحيفة الرياضية السعودية، فإن إنذار الحريق دق لمدة دقيقتين فقط داخل فندق إقامة الفريق، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء بشكل سريع. وأكدت الصحيفة أنه لم تُسجل أي إصابات أو أضرار، حيث تبين أن السبب وراء الإنذار كان غلاية مياه تسببت في حالة طوارئ محدودة.





كما نفت الصحيفة الشائعات المتداولة حول وقوع الحادث بالقرب من جناح كريستيانو رونالدو، مؤكدة أن موقع الإنذار كان بعيدًا عن طوابق غرف اللاعبين. رغم ذلك، فقد سبب الحادث لحظات من القلق داخل المعسكر.





الاهتمام الإعلامي بسبب رونالدو





يحظى معسكر النصر هذا الصيف باهتمام إعلامي واسع، خاصة بعد انضمام رونالدو مؤخرًا إلى بعثة الفريق، ما زاد من تسليط الضوء على كل تفاصيل المعسكر المقام حاليًا في النمسا.





بداية قوية في أولى المباريات الودية





وفي سياق آخر، افتتح النصر السعودي مشواره الودي في المعسكر بفوز كبير على فريق يوهان النمساوي بنتيجة 5-2. وشهد اللقاء أول ظهور للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.





رونالدو لم يشارك في المباراة الأولى





وصل كريستيانو رونالدو إلى مقر المعسكر يوم الجمعة، لكن الجهاز الفني قرر منحه راحة وعدم إشراكه في اللقاء الأول، تمهيدًا لظهوره في المواجهات الودية المقبلة استعدادًا لانطلاقة الموسم



