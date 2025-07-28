تطوير ميدان الخمسين بالمعادي.. 70 ألف نبتة جديدة لزيادة الرقعة الخضراء

أفتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ميدان الخمسين بمنطقة المعادي، في إطار جهود المشاركة المجتمعية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

شهد الافتتاح كل من المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني من المعادى والاحياء المحيطة بها.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها زيادة الرقعة الخضراء، مع الحفاظ على الغطاء النباتي القائم، بهدف تحسين جودة الهواء والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية في هذا الصدد.

70 ألف نبتة جديدة ضمن خطة لزيادة الرقعة الخضراء

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لدور المجتمع المدني، معتبرًا إياه شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن نجاح الإدارة المحلية يعتمد بشكل كبير على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعد "ميدان الخمسين" من الميادين الحيوية التي تربط بين حي المعادي وحي البساتين، وتبلغ مساحته نحو ٨٠٠٠ متر مربع. وقد شملت أعمال التطوير، التي نُفذت بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إنشاء مشايات، وزراعة نحو 70 ألف نبتة وزهرة وشجيرة، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية، ما أضفى مظهرًا جماليًا جديدًا للميدان.