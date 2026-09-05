إيمان يوسف تنضم لمسلسل «عيلة تعمل عمايل».. وتكشف تفاصيل دورها بين الكوميديا والأكشن

انضمت الفنانة المصرية إيمان يوسف إلى أبطال المسلسل السوري المصري «عيلة تعمل عمايل»، الذي يجمع نخبة من نجوم الدراما المصرية والسورية، ومن المقرر أن يقدم تجربة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وسط أجواء مختلفة ومواقف تحمل طابعًا خفيفًا.

وكشفت إيمان يوسف، في بيان صحفي، عن تفاصيل مشاركتها في العمل، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها في المسلسل مختلفة تمامًا عن الأدوار التي سبق وقدمتها خلال مشوارها الفني، خاصة أنها تجمع بين الكوميديا والأكشن في إطار واحد.

وقالت إيمان يوسف: «دوري في مسلسل عيلة تعمل عمايل مختلف جدًا عن أي حاجة عملتها قبل كده، وهو الأكشن، وتم تصوير المسلسل بالكامل في سوريا، والمسلسل كوميدي اجتماعي».

وأضافت إيمان يوسف موضحة طبيعة الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث: «أنا ليا اتنين اسم، واحد أكشن والتاني كوميدي».

وأشارت إلى أن دورها ينقسم إلى شقين مختلفين، الأول ويظهر خلال الجانب الكوميدي من العمل، و الاخر»، وهو الخط الذي تظهر خلاله في إطار الأكشن، موضحة أن طبيعة الشخصية تنعكس أيضًا على ملابسها وإطلالتها خلال الأحداث.

وتابعت إيمان يوسف: «الدور منقسم إلى شقين، جزء كوميدي و جزء اكشن

أبطال مسلسل «عيلة تعمل عمايل»

ويشارك في بطولة مسلسل «عيلة تعمل عمايل» عدد من الفنانين المصريين والسوريين، من بينهم أندريا اسكاف، ومحمد ثروت، ومي سليم، وإيمان يوسف، إلى جانب عدد من أبطال مسلسل «باب الحارة».

ويجمع العمل بين عناصر الكوميديا والدراما الاجتماعية، في تجربة فنية مصرية سورية تم تصوير أحداثها بالكامل في سوريا، ويعتمد على مجموعة من الشخصيات المتنوعة والمواقف الكوميدية التي تتقاطع مع أجواء الأكشن.

وتأتي مشاركة إيمان يوسف في المسلسل كإضافة جديدة إلى مشوارها الفني، خاصة مع تقديمها شخصية تجمع بين أكثر من لون درامي، وهو ما تراهن عليه خلال ظهورها في العمل، في ظل اختلاف الدور عن الشخصيات التي قدمتها من قبل.