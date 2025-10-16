إيمان يوسف: مسلسل كله بيحب مودي مليئ بالمفاجآت

أعربت الفنانة إيمان يوسف عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل " كلهم بيحبوا مودي " الذي سوف يعرض في موسم السباق الرمضاني 2026 من بطوله النجم ياسر جلال.



وقالت إيمان يوسف “بمجرد أن عرفت أن المسلسل من بطولة ياسر جلال، لم أتردد لحظة، لأنني من أشد المعجبين به منذ زمن طويل”، مشيرة إلى أن دورها في العمل سيكون مفاجأة للجمهور، حيث يقدمها في إطار كوميدي لايت رومانسي.

وأضافت إيمان يوسف: "بدأت بالفعل تصوير مشاهدي ويتبقى لي عدد من المشاهد القليلة، وأجواء التصوير أكثر من رائعة".



