محافظ جنوب سيناء يتابع حل أزمة المياه بنويبع





تابع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال تنفيذ خط المياه الجديد بمدينة نويبع، بطول 1500 متر، في إطار التحركات العاجلة للتعامل مع مشكلة نقص مياه الشرب، والعمل على تحقيق استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقد المحافظ خلال جولته الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء الخط، واطلع على المواصفات الفنية للمواسير المستخدمة، والتي يبلغ سمكها 3.6 سم، وتتحمل ضغوطًا تتراوح بين 16 و22 بارًا، وفقًا للمواصفات والاشتراطات القياسية المعتمدة، بما يضمن كفاءة الخط وقدرته على العمل بصورة آمنة ومستقرة.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الخط ودخوله الخدمة خلال شهر ونصف، تحت إشراف مكتب استشاري متخصص، وبالتنفيذ من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تنفيذ خط المياه الجديد يأتي ضمن الإجراءات العاجلة لحل مشكلة مياه الشرب بمدينة نويبع، مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد، بما يسهم في تحسين واستقرار إمدادات المياه للمواطنين.

كما تابع المحافظ مراحل تنفيذ المشروع وآليات تشغيل الخط عقب الانتهاء منه، واستمع إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة

والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المستهدفة منه.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، وعدد من مشايخ وعواقل المدينة، حيث جرى استعراض احتياجات الأهالي ومطالبهم بشأن مياه الشرب، ومتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها للتعامل مع المشكلة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.