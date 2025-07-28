ألمانيا.. مصرع 4 أشخاص في حادث قطار

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص إثر خروج قطار إقليمي يقل حوالي 100 راكب عن مساره في منطقة غابات جنوب غرب البلاد.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة عدد من الركاب، في حين لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

ووفقا للمعلومات الأولية، خرجت عربتان من القطار جزئيًا عن السكة قرب مدينة ريدلينجن في ولاية بادن-فورتمبيرغ، في وقت مبكر من مساء الأحد.

من جانبها، أعربت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" عن أسفها للحادث، مشيرة إلى سقوط "عدة قتلى وعدد كبير من المصابين"، مضيفة أن القطار انحرف عن مساره "لأسباب لا تزال غير معروفة"، ما أدى إلى توقف حركة القطارات في قطاع يبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انهيارا أرضيا ربما تسبب في الحادث، خاصة مع اجتياح عواصف رعدية عنيفة المنطقة بحسب تقارير الأرصاد الجوية.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبر عن "حزنه العميق" وتضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، معلنًا عبر منصة "إكس" أنه على تواصل مباشر مع وزيري الداخلية والنقل، ووجه بتسخير كل الموارد اللازمة لدعم عمليات الإنقاذ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مشاهد لفرق الإطفاء وهي تحاول التعامل مع عربات القطار الصفراء والرمادية المنقلبة في منطقة وعرة يصعب الوصول إليها، بينما تم إرسال مروحيات لإجلاء المصابين إلى مستشفيات قريبة.