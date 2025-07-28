عودة الكهرباء تدريجياً لمناطق الجيزة.. والمحافظة تعتذر للمواطنين

أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة، وبدء إعادة التيار الكهربائي تدريجياً إلى جميع المناطق المتأثرة، بما يشمل المنشآت الحيوية والعامة.

كما تم استئناف تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في المناطق التي تأثرت بانقطاع الكهرباء.

وتتقدم محافظة الجيزة بخالص الاعتذار إلى المواطنين الكرام عن ما ترتب على هذا العطل الطارئ من انقطاع في التيار الكهربائي وتأثر خدمات المياه، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه لضمان استقرار وانتظام الخدمات الأساسية في أقرب وقت ممكن.