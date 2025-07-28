شاهد.. إنجى المقدم تخطف الأنظار فى آخر جلسة تصوير

شاركت الفنانة إنجى المقدم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة إنجي المقدم..

وظهرت إنجى المقدم، بفستان منفوش باللون البيج الفاتح المكشوف من الجوانب و ذات أكمام شيفون .

وتعد الفنانة إنجى المقدم، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى رفع شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



إليكم مجموعة من صور الفنانة أنجى المقدم: