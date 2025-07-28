تشغيل القطار الثاني لعودة السودانيين من القاهرة إلى أسوان.. بسعة 1000 راكب

أطلقت هيئة السكة الحديد صباح اليوم القطار الثاني المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وأسرهم من محطة رمسيس بالقاهرة إلى أسوان، ضمن جهود الدولة لتيسير عودة المقيمين من السودان إلى وطنهم، في إطار خطة إنسانية شاملة تتبناها الحكومة المصرية.

وأكد الكاتب الصحفي سامي عبد الرحمن، أن القطار ينطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويصل إلى محطة أسوان في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، مشيرًا إلى أن القطار يتكون من 10 عربات أساسية، بالإضافة إلى عربة مخصصة لنقل الأمتعة.

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن القطار يستوعب نحو 1000 راكب، ويجري متابعة رحلته لحظة بلحظة، في ظل تأمين كامل من شرطة النقل والمواصلات، لضمان سلامة الركاب وراحتهم.

وأشار إلى أن محطتي رمسيس والجيزة شهدتا استقبالًا رسميًا لركاب القطار، بحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ونوابه وعدد من المسؤولين، تقديرًا لأهمية الحدث وحرصًا على توفير الدعم الكامل للأشقاء السودانيين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التحركات الحكومية التي تستهدف توفير ممرات آمنة وسريعة لعودة السودانيين، وسط تنظيم دقيق وترحاب شعبي ورسمي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.

