بثلاثة محركات.. سيارة مرسيدس الجديدة بقوة 1300 حصان

أحدثت مرسيدس AMG ضجة كبيرة في عالم السيارات الفاخرة بعد الكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة AMG GT XX، التي تمثل لمحة أولى عن أول سيارة هايبركار كهربائية بأربعة أبواب في تاريخ العلامة.

وبينما حظي تصميمها بآراء متباينة، فإن ما لا خلاف عليه هو أنها ترسم ملامح مستقبل السيارات الفاخرة عالية الأداء.

تصميم مرسيدس يجمع بين الجرأة والوظيفة

من الوهلة الأولى، تبرز AMG GT XX بتصميمها المميز الذي يمزج بين اللمسات الجمالية القوية والديناميكا الهوائية الذكية.

في المقدمة، يتصدر المشهد تصميم "أنف القرش" مع شبكة أمامية نشطة قابلة للتعديل، تساهم في تحسين التبريد وتقليل السحب الهوائي.

المصابيح الأمامية مزودة بعناصر ثلاثية تضفي لمسة مستقبلية وتحاكي شعار مرسيدس.

أما الخط الجانبي فيكشف عن تناسق رياضي بين المحور ولوحة القيادة، في حين تضفي النوافذ بدون إطار ومقابض الأبواب المسطحة مظهرًا سلسًا وانسيابيًا.

قوة خارقة بثلاثة محركات كهربائية

تعتمد السيارة على ثلاثة محركات كهربائية محرك في الأمام واثنان في الخلف، من تطوير شركة ياسا البريطانية التابعة لمرسيدس.

تمتاز هذه المحركات المحورية المدمجة بخفة وزنها وكفاءتها العالية، وتنتج قوة إجمالية مذهلة تبلغ 1,341 حصانًا (986 كيلوواط).

ولمن يبحث عن أداء أقل تطرفًا، تشير التسريبات إلى وجود نسخة "أقل قوة" بقوة 945 حصانًا (695 كيلوواط)، دون المساومة على الأداء الرياضي.

على الرغم من كونها كهربائية بالكامل، لم تتخلّ مرسيدس عن الطابع العاطفي لمحركات الاحتراق.

إذ تستخدم السيارة مكبرات صوت خارجية مدمجة داخل المصابيح الأمامية لإصدار صوت محرك V8 محاكى، بالإضافة إلى مؤثرات لمحاكاة تبديل التروس، ما يمنح السائق تجربة قيادة حماسية قريبة من سيارات الأداء التقليدية.

بفضل إعدادها ثلاثي المحركات، تشير التقديرات إلى قدرة السيارة على التسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في أقل من ثانيتين، وسرعة قصوى تصل إلى 320 كم/ساعة. هذه الأرقام تضعها في مصاف سيارات الهايبركار الخارقة، بل وتشكل تهديدًا جديًا لمنافسين مثل بورشه تايكان.

تستند GT4 EV إلى منصة AMG.EA الكهربائية الجديدة كليًا، المصممة خصيصًا لتقديم أداء فائق وشحن سريع بفضل النظام الكهربائي بقوة 800 فولت.

وتشكل هذه المنصة الأساس لعدة طرازات قادمة من AMG، بما في ذلك كروس أوفر بأداء مشابه.

أما البطارية، فهي مستوحاة من تكنولوجيا الفورمولا 1، وتضم أكثر من 3000 خلية أسطوانية، مبردة بالسائل، وتوفر قدرة شحن فائقة تمكن من استعادة مدى يصل إلى 400 كيلومتر خلال خمس دقائق فقط.

أما المدى الكامل فيُتوقع أن يبلغ 724 كيلومترًا (450 ميلاً).

موعد إطلاق مرسيدس AMG والسعر المتوقع

من المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن السيارة في وقت لاحق من هذا العام، على أن تبدأ مبيعاتها في عام 2026 كموديل لعام 2027.

ورغم عدم الإعلان عن السعر الرسمي، إلا أن التقديرات تشير إلى سعر ابتدائي يتجاوز 200,000 دولار أمريكي، مما يضعها ضمن فئة السيارات الفاخرة للغاية.

تجسد AMG GT XX التوازن بين التكنولوجيا المتقدمة، التصميم الجريء، والأداء الفائق.

وإذا كانت هذه السيارة مؤشرًا على ما تخطط له مرسيدس AMG، فإن المستقبل يبدو مبهرًا للغاية لعشاق السيارات الكهربائية عالية الأداء.